Перчатки комбинированные спилковые РосМарка Р2009, синий/желтый (пара)
Арт. X132804103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|от порезов и проколов, для сварки
- Перчатки комбинированные из качественного говяжьего спилка (толщина 1.2 мм) и плотной х/б ткани (саржа).
Преимущества
- Цельнокроеная ладонь из спилка
- Флисовая подкладка на ладонной части, манжет - жесткая крага
- Защита от истирания
- Защита от механических воздействий
- Защита от общих производственных загрязнений
- Защита от порезов
- Защита от проколов