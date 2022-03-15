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Перчатки комбинированные спилковые РосМарка Р2009, синий/желтый (пара)
5.0
2
230 ₽
Спилковые перчатки
    Перчатки комбинированные спилковые РосМарка Р2009, синий/желтый (пара)
    Арт. X132804103
    5.0
    2
    Перчатки комбинированные спилковые РосМарка Р2009, синий/желтый (пара)
    Перчатки комбинированные спилковые РосМарка Р2009, синий/желтый (пара)
      Перчатки комбинированные спилковые РосМарка Р2009, синий/желтый (пара)
      Перчатки комбинированные спилковые РосМарка Р2009, синий/желтый (пара)

      Перчатки комбинированные спилковые РосМарка Р2009, синий/желтый (пара)

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132804103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		РосМарка
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		от порезов и проколов, для сварки
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки комбинированные из качественного говяжьего спилка (толщина 1.2 мм) и плотной х/б ткани (саржа).

        Преимущества

        • Цельнокроеная ладонь из спилка
        • Флисовая подкладка на ладонной части, манжет - жесткая крага
        • Защита от истирания
        • Защита от механических воздействий
        • Защита от общих производственных загрязнений
        • Защита от порезов
        • Защита от проколов