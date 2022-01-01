Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)

Преимущества

Перчатки выполнены из комбинированного материала: высококачественной кожи класса А и смесовой ткани

Утеплителем является искусственный мех плотностью 600 гр/м2

Манжеты представляют собой жесткую крагу, обшитую мехом изнутри

Перчатки могут использоваться при строительных, погрузочных и докерных работах в холодное время года. Они защищают руки от механических воздействий и пониженных температур.