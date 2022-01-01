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Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)
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Рабочие перчатки
    Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)
    Арт. X132804105
    Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)
    Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)
    Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)
      Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)
      Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)
      Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)

      Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804105

      Характеристики

      Производитель
      		Сибирь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		строительные, для пониженных температур
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перчатки могут использоваться при строительных, погрузочных и докерных работах в холодное время года. Они защищают руки от механических воздействий и пониженных температур.

        Преимущества

        • Перчатки выполнены из комбинированного материала: высококачественной кожи класса А и смесовой ткани
        • Утеплителем является искусственный мех плотностью 600 гр/м2 
        • Манжеты представляют собой жесткую крагу, обшитую мехом изнутри