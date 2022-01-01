Перчатки Сибирь КМ кожан. комб. иск. мех 0125 (пара)
Арт. X132804105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|строительные, для пониженных температур
- Перчатки могут использоваться при строительных, погрузочных и докерных работах в холодное время года. Они защищают руки от механических воздействий и пониженных температур.
Преимущества
- Перчатки выполнены из комбинированного материала: высококачественной кожи класса А и смесовой ткани
- Утеплителем является искусственный мех плотностью 600 гр/м2
- Манжеты представляют собой жесткую крагу, обшитую мехом изнутри