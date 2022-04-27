Перчатки Stihl Carver XL 00008838502 (пара)
Арт. X132804157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от порезов и проколов, профессиональные
- Удобные рабочие перчатки CARVER из чёрной искуственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена,они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами.Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.
Преимущества
- Защита от порезов
- Вентиляция
- Эластичная манжета