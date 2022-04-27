Перчатки Stihl Carver XL 00008838502 (пара)

Удобные рабочие перчатки CARVER из чёрной искуственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена,они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами.Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.

Преимущества