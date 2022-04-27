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Перчатки Stihl Carver XL 00008838502 (пара)
5.0
2
Найти аналог
Рабочие перчатки
    Перчатки Stihl Carver XL 00008838502 (пара)
    Арт. X132804157
    5.0
    2
    Перчатки Stihl Carver XL 00008838502 (пара)

      Перчатки Stihl Carver XL 00008838502 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от порезов и проколов, профессиональные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удобные рабочие перчатки CARVER из чёрной искуственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена,они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами.Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.

        Преимущества

        • Защита от порезов
        • Вентиляция
        • Эластичная манжета