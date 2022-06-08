Перчатки Stihl Mechanig L 00008841183 (пара)
Арт. X16975973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Рабочие перчатки MECHANIC, в основе которых практичная плотная вязка, хорошо сидят на руке, не мешая работать даже с требующим точности и аккуратности инструментом. Дополнительную надежность перчаткам добавляет нейлон с полиуретановым покрытием. Он не промокает и устойчив к небольшим повреждениям. При этом руки в таких перчатках не потеют, а сам материал очень приятен на ощупь и не вызывает дискомфорта. Отлично облегают руку. Приятны на ощупь. Высокая воздухопроницаемость.
Преимущества
- Эластичность
- Дышащий материал
- Универсальное использование
- Водонепроницаемость
- Теплорегуляция
- Текстильная манжета плотно прилегает к запястью и предотвращает попадание инородных тел
- Со стороны ладони на перчатки Stihl Mechanic нанесено полиуретановое покрытие, которое препятствует скольжению
- Эластичность