Преимущества

Изменение направления трассы

Высокая герметичность и прочность соединения

Простой монтаж

Соединитель воздуховодов Лиссант 1083033110, 221x221/160 мм - используется для изменения сечения вентиляционного канала с прямоугольного на круглое. Это фасонное изделие дает возможность устанавливать вентиляционные системы с произвольным изменением всех размеров, а также с произвольным смещением в обоих направлениях.