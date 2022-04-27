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Соединитель воздуховодов Лиссант 1083033110, 221x221/160 мм
5.0
2
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Соединители воздуховодов
    Соединитель воздуховодов Лиссант 1083033110, 221x221/160 мм
    Арт. X69914545384
    5.0
    2
    Соединитель воздуховодов Лиссант 1083033110, 221x221/160 мм

      Соединитель воздуховодов Лиссант 1083033110, 221x221/160 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914545384
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		160
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель воздуховодов Лиссант 1083033110, 221x221/160 мм -  используется для изменения сечения вентиляционного канала с прямоугольного на круглое. Это фасонное изделие дает возможность устанавливать вентиляционные системы с произвольным изменением всех размеров, а также с произвольным смещением в обоих направлениях.

        Преимущества

        • Изменение направления трассы
        • Высокая герметичность и прочность соединения
        • Простой монтаж