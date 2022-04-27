Соединитель воздуховодов Лиссант 1083033110, 221x221/160 мм
Арт. X69914545384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|160
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Количество предметов, шт
|1
- Соединитель воздуховодов Лиссант 1083033110, 221x221/160 мм - используется для изменения сечения вентиляционного канала с прямоугольного на круглое. Это фасонное изделие дает возможность устанавливать вентиляционные системы с произвольным изменением всех размеров, а также с произвольным смещением в обоих направлениях.
Преимущества
- Изменение направления трассы
- Высокая герметичность и прочность соединения
- Простой монтаж