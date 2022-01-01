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Переходник 1/2M заглушка_блистер 1 шт
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Заглушки пневмомагистрали
Переходник 1/2M заглушка_блистер 1 шт
Заглушки пневмомагистрали
Переходник 1/2M заглушка_блистер 1 шт
Арт. fubag_837
Переходник 1/2M заглушка_блистер 1 шт
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Нет в наличии
Арт. fubag_837
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Описание
Заклушка для перекрытия отдельного участка пневмомагистрали. Крепление - наружная резьба 1/2".
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы