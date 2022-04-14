Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Переходник Fubag 180241 (1/4"F-1/2"F)
5.0
2
84 ₽
Переходники резьбовые
    Переходник Fubag 180241 (1/4"F-1/2"F)
    Арт. X109908163
    5.0
    2
    Переходник Fubag 180241 (1/4"F-1/2"F)

      Переходник Fubag 180241 (1/4"F-1/2"F)

      84 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      84 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник Fubag 1/4"F - 1/2"F 180241 B предназначен для подключения различного пневматического инструмента к выходному отверстию компрессорного оборудования. Отличительной особенностью изделия является герметичность соединения, обеспечивающего 100% контроль утечки воздуха. Данная модель представляет собой крепление с внутренней резьбой 1/4" (мама) на 1/2" (мама). Отличительной особенностью переходника Fubag 1/4"F - 1/2"F 180241 B является используемый при производстве изделия металл высокого качества, что обеспечивает высокий запас прочности, устойчивость к коррозии и поддержку давления до 20 бар. Благодаря своим свойствам крепление может использоваться при работе с различным пневматическим инструментом — например, со шлифовальными и крепежными устройствами, лобзиками и ручными пилами, дрелями и другим оборудованием.