Переходник Fubag 180241 (1/4"F-1/2"F)

Переходник Fubag 1/4"F - 1/2"F 180241 B предназначен для подключения различного пневматического инструмента к выходному отверстию компрессорного оборудования. Отличительной особенностью изделия является герметичность соединения, обеспечивающего 100% контроль утечки воздуха. Данная модель представляет собой крепление с внутренней резьбой 1/4" (мама) на 1/2" (мама). Отличительной особенностью переходника Fubag 1/4"F - 1/2"F 180241 B является используемый при производстве изделия металл высокого качества, что обеспечивает высокий запас прочности, устойчивость к коррозии и поддержку давления до 20 бар. Благодаря своим свойствам крепление может использоваться при работе с различным пневматическим инструментом — например, со шлифовальными и крепежными устройствами, лобзиками и ручными пилами, дрелями и другим оборудованием.