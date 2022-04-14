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Переходник Fubag 180252 (1/4"F на елочку, 10 мм, с обжимным кольцом, 10x15 мм)
5.0
2
140 ₽
Внутренняя резьба - елочка
    Переходник Fubag 180252 (1/4"F на елочку, 10 мм, с обжимным кольцом, 10x15 мм)
    Арт. X109908166
    5.0
    2
    Переходник Fubag 180252 (1/4"F на елочку, 10 мм, с обжимным кольцом, 10x15 мм)
    Переходник Fubag 180252 (1/4"F на елочку, 10 мм, с обжимным кольцом, 10x15 мм)
      Переходник Fubag 180252 (1/4"F на елочку, 10 мм, с обжимным кольцом, 10x15 мм)
      Переходник Fubag 180252 (1/4"F на елочку, 10 мм, с обжимным кольцом, 10x15 мм)

      Переходник Fubag 180252 (1/4"F на елочку, 10 мм, с обжимным кольцом, 10x15 мм)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник FUBAG 180252 B используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Крепится к инструменту с помощью резьбового соединения 1/4" мама, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 10х15 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Поставляется в блистере.