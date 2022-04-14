Переходник Fubag 180252 (1/4"F на елочку, 10 мм, с обжимным кольцом, 10x15 мм)
Арт. X109908166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
- Переходник FUBAG 180252 B используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Крепится к инструменту с помощью резьбового соединения 1/4" мама, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 10х15 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Поставляется в блистере.