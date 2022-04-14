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Переходник Fubag 180266 (1/4"M на елочку, 12 мм, с обжимным кольцом, 12x17 мм)
5.0
2
84 ₽
Наружная резьба - елочка
    Переходник Fubag 180266 (1/4"M на елочку, 12 мм, с обжимным кольцом, 12x17 мм)
    Арт. X109908170
    5.0
    2
    Переходник Fubag 180266 (1/4"M на елочку, 12 мм, с обжимным кольцом, 12x17 мм)

      Переходник Fubag 180266 (1/4"M на елочку, 12 мм, с обжимным кольцом, 12x17 мм)

      84 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      84 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник FUBAG 180266 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Крепится к инструменту с помощью резьбового соединения 1/4" папа, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 12х17 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.