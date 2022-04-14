Переходник Fubag 180266 (1/4"M на елочку, 12 мм, с обжимным кольцом, 12x17 мм)
Арт. X109908170
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
- Переходник FUBAG 180266 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Крепится к инструменту с помощью резьбового соединения 1/4" папа, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 12х17 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.