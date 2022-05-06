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Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
5.0
2
470 ₽
Соединители быстросъемные для сварки
    Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
    Арт. 71121
    5.0
    2
    Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
    Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
      Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
      Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074

      Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вариант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр (шланг), мм
      		6, 9
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный латунный переходник 6/9 Вариант СВ000000074 - позволяет соединять рукава разных диаметров с двух сторон, внутренние диаметры которых составляют 6,3 мм и/или 9 мм. Это в значительной мере расширяет возможности для комбинирования рукавов различных диаметров и повышает комфорт работы сварщика. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.

        Преимущества

        • Газовый переходник от производителя продукции выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования
        • Для профессиональной и безопасной работы рекомендуется использовать только качественное оборудование