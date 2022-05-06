Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
Арт. 71121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Внутренний диаметр (шланг), мм
|6, 9
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Количество, шт
|1
- Универсальный латунный переходник 6/9 Вариант СВ000000074 - позволяет соединять рукава разных диаметров с двух сторон, внутренние диаметры которых составляют 6,3 мм и/или 9 мм. Это в значительной мере расширяет возможности для комбинирования рукавов различных диаметров и повышает комфорт работы сварщика. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.
Преимущества
- Газовый переходник от производителя продукции выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования
- Для профессиональной и безопасной работы рекомендуется использовать только качественное оборудование