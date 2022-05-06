Переходник Altstream вн-нар 1 1/4"*1"

латунь марки CW617N по EN12165, что соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004

Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами. Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок. Особенности: