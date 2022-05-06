Переходник Altstream вн-нар 1 1/4"*1"
Арт. X1691386153
Характеристики
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Производитель
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Тип фитинга
|переходник
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Тип соединения
|резьбовое
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Материал
|латунь
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами. Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок. Особенности:
- латунь марки CW617N по EN12165, что соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004