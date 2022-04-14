Переходник Fubag 180400 (байонет на елочку, 6 мм, с обжимным кольцом, 6x11 мм)

Переходник FUBAG 180400 B используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с внутренним диаметром 6 мм и пневмоинструмента. Крепится к инструменту с помощью соединения байонет. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. В комплект входит обжимное кольцо — 6х11 мм. Поставляется в блистере.