Переходник Fubag 180400 (байонет на елочку, 6 мм, с обжимным кольцом, 6x11 мм)
Арт. X109908187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|переходник
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Тип соединения
|байонет (папа)
- Переходник FUBAG 180400 B используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с внутренним диаметром 6 мм и пневмоинструмента. Крепится к инструменту с помощью соединения байонет. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. В комплект входит обжимное кольцо — 6х11 мм. Поставляется в блистере.