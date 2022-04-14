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Переходник Fubag 180400 (байонет на елочку, 6 мм, с обжимным кольцом, 6x11 мм)
5.0
2
150 ₽
Байонет папа - елочка
    Переходник Fubag 180400 (байонет на елочку, 6 мм, с обжимным кольцом, 6x11 мм)
    Арт. X109908187
    5.0
    2
    Переходник Fubag 180400 (байонет на елочку, 6 мм, с обжимным кольцом, 6x11 мм)

      Переходник Fubag 180400 (байонет на елочку, 6 мм, с обжимным кольцом, 6x11 мм)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908187
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		переходник
      Тип соединения
      		байонет (папа)
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник FUBAG 180400 B используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с внутренним диаметром 6 мм и пневмоинструмента. Крепится к инструменту с помощью соединения байонет. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. В комплект входит обжимное кольцо — 6х11 мм. Поставляется в блистере.