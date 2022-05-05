Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
Арт. Х1302710250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|держатель торцевых головок
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Переходник Jonnesway D150ADP14 предназначен для соединения привода с насадкой, имеющей не подходящий по размеру профиль, или используется как дополнительный привод.
Преимущества
- Приспособление характеризуется прочностью и устойчивостью к интенсивным нагрузкам
- Находит широкое применение в машиностроении, автосервисах и при монтажных работах