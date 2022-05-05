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Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
5.0
1
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Адаптеры для торцевых головок
    Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
    Арт. Х1302710250
    5.0
    1
    Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
    Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
    Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
      Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
      Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
      Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)

      Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		держатель торцевых головок
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник Jonnesway D150ADP14 предназначен для соединения привода с насадкой, имеющей не подходящий по размеру профиль, или используется как дополнительный привод.

        Преимущества

        • Приспособление характеризуется прочностью и устойчивостью к интенсивным нагрузкам
        • Находит широкое применение в машиностроении, автосервисах и при монтажных работах