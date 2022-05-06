Переходная муфта Джилекс ПНД 9134, НР, 3/4" - 32 мм

Муфта позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата.

Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом.

Многократная, до 10 раз сборка и разборка.

Эргономическая форма муфты облегчает работы по монтажу.

Муфта Джилекс переходная с наружной трубной резьбой 32х3/4"П предназначена для монтажа переходов на резьбу и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции. Особенности и преимущества: