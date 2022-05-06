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Переходник Джилекс ПНД 9147, НР, 1 1/4", 40 мм
5.0
2
114 ₽
Для насосов и насосных станций
    Переходник Джилекс ПНД 9147, НР, 1 1/4", 40 мм
    Арт. X1691480429
    5.0
    2
    Переходник Джилекс ПНД 9147, НР, 1 1/4", 40 мм

      Переходник Джилекс ПНД 9147, НР, 1 1/4", 40 мм

      114 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480429
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Тип
      		муфта переходная
      Все характеристики
      114 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта Джилекс переходная с наружной трубной резьбой 40х1 1/4"П предназначена для монтажа переходов на резьбу и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции. Особенности и преимущества:
        • Муфта позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата.
        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом.
        • Многократная, до 10 раз сборка и разборка.
        • Эргономическая форма муфты облегчает работы по монтажу.