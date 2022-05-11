Переходник Altstream 003080101 (ВР-НР, 1/4"-1/2", 250 шт.)
Арт. X1691386130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|переходник
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Тип соединения
|резьбовое
Переходник со шлицами под ключ латунный ALTSTREAM 003080101 - это резьбовой фитинг, применяемый для соединения труб. Латунный сплав, из которого изготовлен переходник, обладает пластичностью и стойкостью к коррозии, что важно при создании герметичного соединения. Купить ALTSTREAM 003080101 можно для монтажа трубопроводов в водоснабжающих, кондиционирующих, отопительных системах.
Преимущества переходника-футорки латунного ALTSTREAM 003080101:
- Компактный;
- Сделан по ГОСТу;
- Надежный;
- Не ржавеет.
Комплектация:
- Переходник;
- Упаковка.