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Переходник Altstream 003080101 (ВР-НР, 1/4"-1/2", 250 шт.)
4.7
3
50 ₽
Муфты и переходники
    Переходник Altstream 003080101 (ВР-НР, 1/4"-1/2", 250 шт.)
    Арт. X1691386130
    4.7
    3
    Переходник Altstream 003080101 (ВР-НР, 1/4"-1/2", 250 шт.)

      Переходник Altstream 003080101 (ВР-НР, 1/4"-1/2", 250 шт.)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386130
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		переходник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Переходник со шлицами под ключ латунный ALTSTREAM 003080101 - это резьбовой фитинг, применяемый для соединения труб. Латунный сплав, из которого изготовлен переходник, обладает пластичностью и стойкостью к коррозии, что важно при создании герметичного соединения. Купить ALTSTREAM 003080101 можно для монтажа трубопроводов в водоснабжающих, кондиционирующих, отопительных системах.

        Преимущества переходника-футорки латунного ALTSTREAM 003080101:

        • Компактный;
        • Сделан по ГОСТу;
        • Надежный;
        • Не ржавеет.

        Комплектация:

        • Переходник;
        • Упаковка.