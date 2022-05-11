Переходник Altstream 003080101 (ВР-НР, 1/4"-1/2", 250 шт.)

Переходник со шлицами под ключ латунный ALTSTREAM 003080101 - это резьбовой фитинг, применяемый для соединения труб. Латунный сплав, из которого изготовлен переходник, обладает пластичностью и стойкостью к коррозии, что важно при создании герметичного соединения. Купить ALTSTREAM 003080101 можно для монтажа трубопроводов в водоснабжающих, кондиционирующих, отопительных системах.

Преимущества переходника-футорки латунного ALTSTREAM 003080101:

Компактный;

Сделан по ГОСТу;

Надежный;

Не ржавеет.

Комплектация: