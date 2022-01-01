Переходник Gardena Профи 02831-20.000.00
Арт. X19031850286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|переходник шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Нет
- Переходник «Профи» Maxi-Flow Gardena 02831-20.000.00 предназначен для соединения шлангов с помощью коннекоров GARDENA Maxi-Flow и подключения их к насосу, позволяя таким образом увеличить площадь поливаемой почвы. Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Переходник выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.