Переходник Gardena Профи 02831-20.000.00

Переходник «Профи» Maxi-Flow Gardena 02831-20.000.00 предназначен для соединения шлангов с помощью коннекоров GARDENA Maxi-Flow и подключения их к насосу, позволяя таким образом увеличить площадь поливаемой почвы. Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Переходник выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.