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Переходник Gardena Профи 02831-20.000.00
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Переходники
    Переходник Gardena Профи 02831-20.000.00
    Арт. X19031850286
    Переходник Gardena Профи 02831-20.000.00

      Переходник Gardena Профи 02831-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850286

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		переходник шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник «Профи» Maxi-Flow Gardena 02831-20.000.00 предназначен для соединения шлангов с помощью коннекоров GARDENA Maxi-Flow и подключения их к насосу, позволяя таким образом увеличить площадь поливаемой почвы. Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Переходник выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.