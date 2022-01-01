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Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234
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Адаптеры для торцевых головок
    Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234
    Арт. jonnesway_5641
    Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234
    Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234
    Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234
      Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234
      Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234
      Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234

      Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5641

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		3/4 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник Jonnesway S16H3412 используется совместно с торцевыми головками. Применяется в случае, когда головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие износостойким и способным выдерживать высокие динамические нагрузки.
        Переход с F 3/4" DR на M 1/2" DR.