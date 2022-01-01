Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/4"(M), S16H1234
Арт. jonnesway_5641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник
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Размер посадки на инструмент
|3/4 дюйма Female DR
- Переходник Jonnesway S16H3412 используется совместно с торцевыми головками. Применяется в случае, когда головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие износостойким и способным выдерживать высокие динамические нагрузки.
Переход с F 3/4" DR на M 1/2" DR.