Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/8"(M), S16H1238

Переходник используется совместно с торцевыми головками. Применяется в случае, когда головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие износостойким и способным выдерживать высокие динамические нагрузки.



