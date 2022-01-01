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Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/8"(M), S16H1238
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Адаптеры для торцевых головок
    Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/8"(M), S16H1238
    Арт. jonnesway_5642
    Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/8"(M), S16H1238
    Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/8"(M), S16H1238
      Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/8"(M), S16H1238
      Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/8"(M), S16H1238

      Переходник Jonnesway, 1/2"(F) - 3/8"(M), S16H1238

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5642

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		1/2 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник используется совместно с торцевыми головками. Применяется в случае, когда головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие износостойким и способным выдерживать высокие динамические нагрузки.