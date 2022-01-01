Переходник Jonnesway, 3/4"(F) - 1"(M), S16H3410

Переходник Jonnesway S16H3410 используется совместно с торцевыми головками. Применяется в случае, когда головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие износостойким и способным выдерживать высокие динамические нагрузки.

Переход с F 3/4" DR на M 1" DR.

