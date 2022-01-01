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Переходник Jonnesway, 3/8"(F) - 1/2"(M), S16H3812
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Адаптеры для торцевых головок
    Переходник Jonnesway, 3/8"(F) - 1/2"(M), S16H3812
    Арт. jonnesway_5647
    Переходник Jonnesway, 3/8"(F) - 1/2"(M), S16H3812

      Переходник Jonnesway, 3/8"(F) - 1/2"(M), S16H3812

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5647

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		3/8 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Группа переходников, основное назначение которых - использование в системе сборного монтажного инструмента отдельных элементов с сопредельным присоединительным профилем, как большим по размеру, так и меньшим. При использовании понижающих переходников следует помнить, что ПДН для элементов различных систем существенно различаются по значению, и поэтому при использовании переходников следует прилагать рабочие нагрузки исходя из меньшего размера применяемого привода.