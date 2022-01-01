Переходник Jonnesway, 3/8"(F) - 1/2"(M), S16H3812

Группа переходников, основное назначение которых - использование в системе сборного монтажного инструмента отдельных элементов с сопредельным присоединительным профилем, как большим по размеру, так и меньшим. При использовании понижающих переходников следует помнить, что ПДН для элементов различных систем существенно различаются по значению, и поэтому при использовании переходников следует прилагать рабочие нагрузки исходя из меньшего размера применяемого привода.