Переходник Jonnesway, 3/8"(F) - 1/4"(M), S16H3814
Арт. jonnesway_5648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Female DR
- Группа переходников, основное назначение которых - использование в системе сборного монтажного инструмента отдельных элементов с сопредельным присоединительным профилем, как большим по размеру, так и меньшим. При использовании понижающих переходников следует помнить, что ПДН для элементов различных систем существенно различаются по значению, и поэтому при использовании переходников следует прилагать рабочие нагрузки исходя из меньшего размера применяемого привода.