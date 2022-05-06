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Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Гайка GM-02PF (1/4")
5.0
2
160 ₽
Соединители и переходники для компрессоров
    Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Гайка GM-02PF (1/4")
    Арт. X109908101
    5.0
    2
    Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Гайка GM-02PF (1/4")

      Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Гайка GM-02PF (1/4")

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		переходник
      Соединитель
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фитинги - это неотъемлемая часть пневматической системы. Они рекомендуются к установке на концы всех гибких шлангов и на рукоятки пневматического инструмента для его присоединения к воздушной магистрали

        Преимущества

        • Применение этих элементов позволяет производить быструю смену инструмента без необходимости перекрытия давления в магистрали