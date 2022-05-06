Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Гайка GM-02PF (1/4")

Преимущества

Применение этих элементов позволяет производить быструю смену инструмента без необходимости перекрытия давления в магистрали

Фитинги - это неотъемлемая часть пневматической системы. Они рекомендуются к установке на концы всех гибких шлангов и на рукоятки пневматического инструмента для его присоединения к воздушной магистрали