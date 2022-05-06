Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Гайка GM-02PF (1/4")
Арт. X109908101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|переходник
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Соединитель
|рапид (EURO)
- Фитинги - это неотъемлемая часть пневматической системы. Они рекомендуются к установке на концы всех гибких шлангов и на рукоятки пневматического инструмента для его присоединения к воздушной магистрали
Преимущества
- Применение этих элементов позволяет производить быструю смену инструмента без необходимости перекрытия давления в магистрали