Переходник рапид Fubag 180121 (8 мм)

Переходник рапид — елочка FUBAG 180121 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Внутренний диаметр подсоединяемого шланга — 8 мм. Крепится к инструменту с помощью соединения рапид, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 8х13 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.