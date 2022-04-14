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Переходник рапид Fubag 180122 (10 мм)
5.0
1
450 ₽
Рапид мама - елочка
    Переходник рапид Fubag 180122 (10 мм)
    Арт. X109908151
    5.0
    1
    Переходник рапид Fubag 180122 (10 мм)
    Переходник рапид Fubag 180122 (10 мм)
      Переходник рапид Fubag 180122 (10 мм)
      Переходник рапид Fubag 180122 (10 мм)

      Переходник рапид Fubag 180122 (10 мм)

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908151
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник рапид — елочка FUBAG 180122 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Внутренний диаметр подсоединяемого шланга — 10 мм. Крепится к инструменту с помощью соединения рапид, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 10х15 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.