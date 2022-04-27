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Перелив п/а с сифоном плоский 520 мм (металл) EM601TR
5.0
2
1 580 ₽
Сифоны для ванны
    Перелив п/а с сифоном плоский 520 мм (металл) EM601TR
    Арт. X1692520731
    5.0
    2
    Перелив п/а с сифоном плоский 520 мм (металл) EM601TR

      Перелив п/а с сифоном плоский 520 мм (металл) EM601TR

      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1692520731
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон является гидрозаслоном, который предотвращает возникновение неприятных запахов, что могут проникать из канализации в помещение. Ведь такие запахи будут нарушать комфортное проживание. Также сифон является важным элементом для соединения сантехники дома с общими коммуникациями.

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобство в использовании