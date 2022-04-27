Перелив п/а с сифоном плоский 520 мм (металл) EM601TR

Преимущества

Надежность

Удобство в использовании

Сифон является гидрозаслоном, который предотвращает возникновение неприятных запахов, что могут проникать из канализации в помещение. Ведь такие запахи будут нарушать комфортное проживание. Также сифон является важным элементом для соединения сантехники дома с общими коммуникациями.