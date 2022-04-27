Перелив п/а с сифоном плоский 520 мм (металл) EM601TR
Арт. X1692520731
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон является гидрозаслоном, который предотвращает возникновение неприятных запахов, что могут проникать из канализации в помещение. Ведь такие запахи будут нарушать комфортное проживание. Также сифон является важным элементом для соединения сантехники дома с общими коммуникациями.
Преимущества
- Надежность
- Удобство в использовании