Сифон TRITON CK60PF, 600 мм

Преимущества

Полуавтоматический слив (тросик) управляется поворотом крышки перелива, соединенной тросиком с пробкой слива

Пластиковый

Диаметр слива: 5.2 см

Подключение к канализац. трубе: 5 см

С гидрозатвором

Сифон является гидрозаслоном, который предотвращает возникновение неприятных запахов, что могут проникать из канализации в помещение. Ведь такие запахи будут нарушать комфортное проживание. Также сифон является важным элементом для соединения сантехники дома с общими коммуникациями.