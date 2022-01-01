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Сифон TRITON CK60PF, 600 мм
2 450 ₽
Сифоны для ванны
    Сифон TRITON CK60PF, 600 мм
    Арт. О00000029149
    Сифон TRITON CK60PF, 600 мм
    Сифон TRITON CK60PF, 600 мм
      Сифон TRITON CK60PF, 600 мм
      Сифон TRITON CK60PF, 600 мм

      Сифон TRITON CK60PF, 600 мм

      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029149

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон является гидрозаслоном, который предотвращает возникновение неприятных запахов, что могут проникать из канализации в помещение. Ведь такие запахи будут нарушать комфортное проживание. Также сифон является важным элементом для соединения сантехники дома с общими коммуникациями.

        Преимущества

        • Полуавтоматический слив (тросик) управляется поворотом крышки перелива, соединенной тросиком с пробкой слива 
        • Пластиковый
        • Диаметр слива: 5.2 см
        • Подключение к канализац. трубе: 5 см
        • С гидрозатвором