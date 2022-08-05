Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
    Арт. 1034131
    5.0
    1
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457

      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457

      Найти аналог
      Нет в наличии
      62 месяца гарантии
      Арт. 1034131
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      62 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор AEG BBH 18 LI-402C 443457 оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. Предохранительная муфта исключает заклинивание бура. Модель имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. Максимальная сила удара составляет 2,3 Дж - для высокой производительности.

        Преимущества

        • Эффективное использование. Переключатель одного из 3 режимов: сверление, сверление с ударом, долбление и четвертое положение для перестановки углового положения долота
        • Патрон SDS-plus. Замена оснастки не вызывает никаких проблем
        • Смена направления вращения. В конструкции перфоратора AEG BBH 18 LI-402C 443457 предусмотрен реверс - для сложных работ, где есть высокая вероятность заклинивания сверла
        • Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура
        • Высокая производительность
        • Дополнительная рукоятка - для работы двумя руками
        • Li-lon аккумуляторы с защитой от перегрузки - для долгого срока службы
        • Инструмент поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки
        • 2 аккумулятора в комплекте