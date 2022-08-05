Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH 18 LI-402C 443457

Преимущества

Эффективное использование. Переключатель одного из 3 режимов: сверление, сверление с ударом, долбление и четвертое положение для перестановки углового положения долота

Патрон SDS-plus. Замена оснастки не вызывает никаких проблем

Смена направления вращения. В конструкции перфоратора AEG BBH 18 LI-402C 443457 предусмотрен реверс - для сложных работ, где есть высокая вероятность заклинивания сверла

Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура

Высокая производительность

Дополнительная рукоятка - для работы двумя руками

Li-lon аккумуляторы с защитой от перегрузки - для долгого срока службы

Инструмент поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки

2 аккумулятора в комплекте

Перфоратор AEG BBH 18 LI-402C 443457 оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. Предохранительная муфта исключает заклинивание бура. Модель имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента. Максимальная сила удара составляет 2,3 Дж - для высокой производительности.