Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ

Аккумуляторный бесщёточный перфоратор PATRIOT RH 210UES 110303210 функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Также предусмотрен режим поворота долота. Переключение между ними осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе.

Преимущества