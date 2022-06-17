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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Арт. О00000008899
    5.0
    2
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008899
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный бесщёточный перфоратор PATRIOT RH 210UES 110303210 функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Также предусмотрен режим поворота долота. Переключение между ними осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для высокой производительности и долгого срока службы
        • Регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала
        • Возможность установить и зафиксировать долото в различных положениях
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для надежного удержания PATRIOT RH 210UES 110303210
        • Встроенная подсветка - для хорошего обзора