Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Patriot RH 210 UES, 1.7 Дж, АКБ+ЗУ
Арт. О00000008899
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1400
- Аккумуляторный бесщёточный перфоратор PATRIOT RH 210UES 110303210 функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Также предусмотрен режим поворота долота. Переключение между ними осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для высокой производительности и долгого срока службы
- Регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала
- Возможность установить и зафиксировать долото в различных положениях
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для надежного удержания PATRIOT RH 210UES 110303210
- Встроенная подсветка - для хорошего обзора