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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
3.5
32
11 750 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
    Арт. Х143213
    3.5
    32
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж

      11 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143213
      3.5
      32

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      11 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400 - инструмент для профессионального использования. Перфоратор оснащен быстрозажимным сверлильным патроном SDS-plus. С помощью этого патрона можно производить замену бура без использования дополнительных инструментов. Благодаря функции реверса можно извлечь инструмент при застревании в материале.

        Преимущества

        • Инструмент оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура
        • С помощью ограничителя глубины можно сверлить отверстия заданной глубины
        • При помощи удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы
        • Для продолжительных работ инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния
        • Реверс
        • Надежная блочная конструкция
        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Отключение вращения
        • Небольшой вес и габариты
        • Предохранительная муфта
        • Плавная регулировка числа оборотов
        • Блокировка удара