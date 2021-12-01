Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж
Арт. Х143213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.3
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400 - инструмент для профессионального использования. Перфоратор оснащен быстрозажимным сверлильным патроном SDS-plus. С помощью этого патрона можно производить замену бура без использования дополнительных инструментов. Благодаря функции реверса можно извлечь инструмент при застревании в материале.
Преимущества
- Инструмент оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура
- С помощью ограничителя глубины можно сверлить отверстия заданной глубины
- При помощи удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы
- Для продолжительных работ инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния
- Реверс
- Надежная блочная конструкция
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Отключение вращения
- Небольшой вес и габариты
- Предохранительная муфта
- Плавная регулировка числа оборотов
- Блокировка удара
- Инструмент оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура