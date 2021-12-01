Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400, 650 Вт, 1,7 Дж

Преимущества

Инструмент оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура



С помощью ограничителя глубины можно сверлить отверстия заданной глубины



При помощи удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы



Для продолжительных работ инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния



Реверс

Надежная блочная конструкция

Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Отключение вращения

Небольшой вес и габариты

Предохранительная муфта

Плавная регулировка числа оборотов

Блокировка удара

Перфоратор Bosch GBH 2-20 D 0.611.25A.400 - инструмент для профессионального использования. Перфоратор оснащен быстрозажимным сверлильным патроном SDS-plus. С помощью этого патрона можно производить замену бура без использования дополнительных инструментов. Благодаря функции реверса можно извлечь инструмент при застревании в материале.