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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Арт. Х143216
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор оснащен всасывающим устройством, которое легко снимается при необходимости. Он идеально подойдет для работы как в домашних условиях, так и на стройке. Благодаря компактности перфоратор эффективен в любых условиях эксплуатации. Запорные клапаны надежно предохраняют перфоратор от попадания пыли. Для сверления с удалением пыли у коронок применяется комплект адаптеров: 2607002611. Сбоку перфоратора  находится удобный переключатель с режима сверления на режим сверления с ударом. Благодаря кнопке постоянной работы не придется все время нажимать включатель. Основным достоинством перфоратора является наличие съемного всасывающего устройства.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Эргономичный дизайн
        • Предохранительная муфта
        • Выбор числа оборотов в зависимости от вида работ
        • Съемный микрофильтр - для экономного обслуживания
        • Наличие запорных клапанов, предотвращающих выход пыли
        • Управляющая электроника
        • В комплекте инструмента есть набор адаптеров для сверлильных коронок