Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж

Преимущества

Небольшой вес

Эргономичный дизайн

Предохранительная муфта

Выбор числа оборотов в зависимости от вида работ

Съемный микрофильтр - для экономного обслуживания

Наличие запорных клапанов, предотвращающих выход пыли

Управляющая электроника

В комплекте инструмента есть набор адаптеров для сверлильных коронок

Перфоратор оснащен всасывающим устройством, которое легко снимается при необходимости. Он идеально подойдет для работы как в домашних условиях, так и на стройке. Благодаря компактности перфоратор эффективен в любых условиях эксплуатации. Запорные клапаны надежно предохраняют перфоратор от попадания пыли. Для сверления с удалением пыли у коронок применяется комплект адаптеров: 2607002611. Сбоку перфоратора находится удобный переключатель с режима сверления на режим сверления с ударом. Благодаря кнопке постоянной работы не придется все время нажимать включатель. Основным достоинством перфоратора является наличие съемного всасывающего устройства.