Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-23 REA 0.611.250.500, 710 Вт, 2,3 Дж
Арт. Х143216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор оснащен всасывающим устройством, которое легко снимается при необходимости. Он идеально подойдет для работы как в домашних условиях, так и на стройке. Благодаря компактности перфоратор эффективен в любых условиях эксплуатации. Запорные клапаны надежно предохраняют перфоратор от попадания пыли. Для сверления с удалением пыли у коронок применяется комплект адаптеров: 2607002611. Сбоку перфоратора находится удобный переключатель с режима сверления на режим сверления с ударом. Благодаря кнопке постоянной работы не придется все время нажимать включатель. Основным достоинством перфоратора является наличие съемного всасывающего устройства.
Преимущества
- Небольшой вес
- Эргономичный дизайн
- Предохранительная муфта
- Выбор числа оборотов в зависимости от вида работ
- Съемный микрофильтр - для экономного обслуживания
- Наличие запорных клапанов, предотвращающих выход пыли
- Управляющая электроника
- В комплекте инструмента есть набор адаптеров для сверлильных коронок