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Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
    Арт. Х14363
    5.0
    1
    Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
    Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
    Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
    Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
      Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
      Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
      Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
      Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400

      Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х14363
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400 - это надежный и высокопрочный инструмент, оснащенный двигателем на 790 Вт. Благодаря качественным элементам и продуманной конструкции, он прослужит долго. Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковую мощность как при правом, так и при левом вращении. Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент. Данная модель поставляется в чемодане.

        Преимущества

        • Выбор режима. Перфоратор оснащен трехрежимным переключателем
        • Дополнительная рукоятка. Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400 снабжен нескользящей дополнительной рукояткой, что обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками
        • Функция реверса. Инструмент имеет реверс (поворотом щёток) - для разблокировки заклиневшего сверла
        • Безопасность. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрывы
        • 3 режима: сверление, удар и сверление с ударом (а также имеется режим поворота долота)
        • Предохранительная муфта
        • Разнообразные области применения с блокировкой вращения в режиме долбления
        • Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления
        • Диаметр отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами: 4 – 24 мм
        • Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл: 6 – 14 мм
        • Диаметр отверстия в бетоне при сверлении с пылеудаляющим устройством: 68 мм
        • Инструмент поставляется в чемодане