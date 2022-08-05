Преимущества

Выбор режима. Перфоратор оснащен трехрежимным переключателем

Дополнительная рукоятка. Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400 снабжен нескользящей дополнительной рукояткой, что обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками

Функция реверса. Инструмент имеет реверс (поворотом щёток) - для разблокировки заклиневшего сверла

Безопасность. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрывы

3 режима: сверление, удар и сверление с ударом (а также имеется режим поворота долота)

Предохранительная муфта

Разнообразные области применения с блокировкой вращения в режиме долбления

Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления

Диаметр отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами: 4 – 24 мм

Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл: 6 – 14 мм

Диаметр отверстия в бетоне при сверлении с пылеудаляющим устройством: 68 мм

Инструмент поставляется в чемодане

Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400 - это надежный и высокопрочный инструмент, оснащенный двигателем на 790 Вт. Благодаря качественным элементам и продуманной конструкции, он прослужит долго. Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковую мощность как при правом, так и при левом вращении. Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент. Данная модель поставляется в чемодане.