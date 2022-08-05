Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400
Арт. Х14363
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400 - это надежный и высокопрочный инструмент, оснащенный двигателем на 790 Вт. Благодаря качественным элементам и продуманной конструкции, он прослужит долго. Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковую мощность как при правом, так и при левом вращении. Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент. Данная модель поставляется в чемодане.
Преимущества
- Выбор режима. Перфоратор оснащен трехрежимным переключателем
- Дополнительная рукоятка. Перфоратор Bosch GBH 2-24 DF 0.611.2A0.400 снабжен нескользящей дополнительной рукояткой, что обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками
- Функция реверса. Инструмент имеет реверс (поворотом щёток) - для разблокировки заклиневшего сверла
- Безопасность. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрывы
- 3 режима: сверление, удар и сверление с ударом (а также имеется режим поворота долота)
- Предохранительная муфта
- Разнообразные области применения с блокировкой вращения в режиме долбления
- Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления
- Диаметр отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами: 4 – 24 мм
- Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл: 6 – 14 мм
- Диаметр отверстия в бетоне при сверлении с пылеудаляющим устройством: 68 мм
- Инструмент поставляется в чемодане