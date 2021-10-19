Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
4.6
73
14 799 ₽
20 850 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
    Арт. Х14391
    4.6
    73
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж

      • -6 051 ₽
      14 799 ₽
      20 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х14391
      4.6
      73

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -6 051 ₽
      14 799 ₽
      20 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      200 ₽
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      Бур DeWalt DT9515-QZ Extreme2 SDS-Plus, 6x160x100 мм
      370 ₽
      Бур DeWalt DT9515-QZ Extreme2 SDS-Plus, 6x160x100 мм
      Набор буров Практика 648-700 (SDS-Plus, 3 шт., 6/8/10x160 мм)
      260 ₽
      4.5
      Набор буров Практика 648-700 (SDS-Plus, 3 шт., 6/8/10x160 мм)
      Бур Bosch 2.608.833.778 SDS Plus-5X, 6x100/160 мм
      310 ₽
      5.0
      Бур Bosch 2.608.833.778 SDS Plus-5X, 6x100/160 мм
      Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      120 ₽
      5.0
      Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      Бур по бетону Практика Эксперт 775-808, X-Tип, SDS-plus, 8х100/160 мм
      135 ₽
      Бур по бетону Практика Эксперт 775-808, X-Tип, SDS-plus, 8х100/160 мм
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      170 ₽
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      219 ₽
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      Зубило DeWalt DT6802-QZ, SDS+, 250х20 мм
      429 ₽
      640 ₽
      Зубило DeWalt DT6802-QZ, SDS+, 250х20 мм
      • -211 ₽
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Нет в наличии
      4.7
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Смотреть
      Шлифмашина угловая DeWalt DWE 4151D4, с набором дисков
      Нет в наличии
      5.0
      Шлифмашина угловая DeWalt DWE 4151D4, с набором дисков
      Смотреть
      Набор буров Makita B-54704 (SDS-Plus, 5 шт.)
      Нет в наличии
      Набор буров Makita B-54704 (SDS-Plus, 5 шт.)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768 поставляется со сменным патроном. Используется для работы с бетоном, сталью и деревом. Отличается высокой скоростью сверления - 0-900 об/мин. Функционирует в трех режимах - сверление, долбление и ударное сверление. Патрон SDS-plus можно быстро и легко поменять на быстрозажимной.

        Преимущества

        • Блокировка удара - для сверления в стали и древесине
        • Блокировка вращения - для долбления
        • Плавное начало сверления - благодаря наличию электронного управления функцией акселератора
        • Инструмент оснащен предохранительной муфтой
        • Шарнирное крепление провода - для предотвращения разрывов
        • Поворотный щеткодержатель - одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении
        • Сменный патрон SDS-plus - в комплекте