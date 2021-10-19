Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж

Преимущества

Блокировка удара - для сверления в стали и древесине

Блокировка вращения - для долбления

Плавное начало сверления - благодаря наличию электронного управления функцией акселератора

Инструмент оснащен предохранительной муфтой

Шарнирное крепление провода - для предотвращения разрывов

Поворотный щеткодержатель - одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении

Сменный патрон SDS-plus - в комплекте

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768 поставляется со сменным патроном. Используется для работы с бетоном, сталью и деревом. Отличается высокой скоростью сверления - 0-900 об/мин. Функционирует в трех режимах - сверление, долбление и ударное сверление. Патрон SDS-plus можно быстро и легко поменять на быстрозажимной.