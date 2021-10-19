Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768, 800 Вт, 2.7 Дж
Арт. Х14391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768 поставляется со сменным патроном. Используется для работы с бетоном, сталью и деревом. Отличается высокой скоростью сверления - 0-900 об/мин. Функционирует в трех режимах - сверление, долбление и ударное сверление. Патрон SDS-plus можно быстро и легко поменять на быстрозажимной.
Преимущества
- Блокировка удара - для сверления в стали и древесине
- Блокировка вращения - для долбления
- Плавное начало сверления - благодаря наличию электронного управления функцией акселератора
- Инструмент оснащен предохранительной муфтой
- Шарнирное крепление провода - для предотвращения разрывов
- Поворотный щеткодержатель - одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении
- Сменный патрон SDS-plus - в комплекте