Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
Арт. Х1434
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE + отвертка Wiha 0.615.990.K00 имеет 3 рабочих режима: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 2.7 Дж гарантирует высокую скорость сверления твердых материалов. Для более точной работы предусмотрена возможность плавной регулировки числа оборотов. Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковую мощность как при правом, так и при левом вращении. В комплект с инструментом входит отвертка Wiha, в рукоятку которой встроен набор из 8 бит длиной 25 мм: PH1, PH2, PH3, PZ2, T15, T20, T25.
Преимущества
- Реверс для разблокировки заклинившего сверла
- Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
- Предохранительная муфта для защиты пользователя и инструмента
- Долгий срок службы Bosch GBH 2-26 DRE 0.615.990.K00 благодаря высококачественным элементам
- Смена рабочих насадок производится быстро благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus
- Система Vario-Lock обеспечивает фиксацию перфоратора в 36 угловых положениях
- Рукоятка отвертки оснащена накладкой с защитой от проскальзывания