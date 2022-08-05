Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок

Преимущества

Реверс для разблокировки заклинившего сверла

Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов

Предохранительная муфта для защиты пользователя и инструмента

Долгий срок службы Bosch GBH 2-26 DRE 0.615.990.K00 благодаря высококачественным элементам

Смена рабочих насадок производится быстро благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus

Система Vario-Lock обеспечивает фиксацию перфоратора в 36 угловых положениях

Рукоятка отвертки оснащена накладкой с защитой от проскальзывания

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE + отвертка Wiha 0.615.990.K00 имеет 3 рабочих режима: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 2.7 Дж гарантирует высокую скорость сверления твердых материалов. Для более точной работы предусмотрена возможность плавной регулировки числа оборотов. Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковую мощность как при правом, так и при левом вращении. В комплект с инструментом входит отвертка Wiha, в рукоятку которой встроен набор из 8 бит длиной 25 мм: PH1, PH2, PH3, PZ2, T15, T20, T25.