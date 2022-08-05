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Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Арт. Х1434
    5.0
    1
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
    Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок
      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок

      Перфоратор Bosch GBH 2-26DFR 0.615.990.G2F + ветровка в подарок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1434
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE + отвертка Wiha 0.615.990.K00 имеет 3 рабочих режима: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 2.7 Дж гарантирует высокую скорость сверления твердых материалов. Для более точной работы предусмотрена возможность плавной регулировки числа оборотов. Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковую мощность как при правом, так и при левом вращении. В комплект с инструментом входит отвертка Wiha, в рукоятку которой встроен набор из 8 бит длиной 25 мм: PH1, PH2, PH3, PZ2, T15, T20, T25.

        Преимущества

        • Реверс для разблокировки заклинившего сверла
        • Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
        • Предохранительная муфта для защиты пользователя и инструмента
        • Долгий срок службы Bosch GBH 2-26 DRE 0.615.990.K00 благодаря высококачественным элементам
        • Смена рабочих насадок производится быстро благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus
        • Система Vario-Lock обеспечивает фиксацию перфоратора в 36 угловых положениях
        • Рукоятка отвертки оснащена накладкой с защитой от проскальзывания