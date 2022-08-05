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Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Set + ветровка
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Set + ветровка
    Арт. Х143144
    5.0
    1
    Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Set + ветровка
    Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Set + ветровка
      Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Set + ветровка
      Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Set + ветровка

      Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Set + ветровка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143144
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRЕ-set 0.611.253.768 - универсальный инструмент для долбления и ударного сверления в бетоне, а также сверления в дереве и металле. Конструкция позволяет быстро сменить патрон, не прибегая к помощи других инструментов. С помощью функции реверса, бур перфоратора может вращаться в обе стороны, что поможет при застревании заклинивании буров в бетоне.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации. Дополнительная рукоять позволяет работать более точно и комфортно. Прорезиненная и с перфорацией, она не выскользнет при использовании инструмента
        • Аккуратность в работе. Ограничитель глубины поставляется в комплекте с перфоратором Bosch GBH 2-26 DRЕ-set 0.611.253.768. Исключит возможность большего, чем необходимо, засверливания, что повышает точность работ
        • Простота в обращении. Перфоратор оснащен кнопкой постоянной работы, что значительно упрощает работу оператора
        • Удобный переключатель режимов работы
        • Высокая скорость сверления
        • Шпиндель с шейкой диаметром 50 мм для большей надежности
        • Шарнирный кабельный ввод
        • Мягкие накладки на основной и дополнительной рукоятках
        • Предохранительная муфта