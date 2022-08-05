Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Set + ветровка

Преимущества

Удобство эксплуатации. Дополнительная рукоять позволяет работать более точно и комфортно. Прорезиненная и с перфорацией, она не выскользнет при использовании инструмента

Аккуратность в работе. Ограничитель глубины поставляется в комплекте с перфоратором Bosch GBH 2-26 DRЕ-set 0.611.253.768. Исключит возможность большего, чем необходимо, засверливания, что повышает точность работ

Простота в обращении. Перфоратор оснащен кнопкой постоянной работы, что значительно упрощает работу оператора

Удобный переключатель режимов работы

Высокая скорость сверления

Шпиндель с шейкой диаметром 50 мм для большей надежности

Шарнирный кабельный ввод

Мягкие накладки на основной и дополнительной рукоятках

Предохранительная муфта

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRЕ-set 0.611.253.768 - универсальный инструмент для долбления и ударного сверления в бетоне, а также сверления в дереве и металле. Конструкция позволяет быстро сменить патрон, не прибегая к помощи других инструментов. С помощью функции реверса, бур перфоратора может вращаться в обе стороны, что поможет при застревании заклинивании буров в бетоне.