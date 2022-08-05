Преимущества

Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления

Простота управления. Перфоратор оснащен широкой, фиксируемой в положении старт, клавишей пуска, с помощью которой можно регулировать рабочую скорость и количество ударов

Три режима. Данная модель имеет три режима работы: сверление, бурение и долбление. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе инструмента

Быстрая смена оснастки. Патрон SDS-Plus перфоратора Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200 - для быстрой замены оснастки

Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Ограничение глубины сверления. Регулируемый ограничитель глубины перфоратора удобен при сверлении несквозных отверстий

Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря тому, что инструмент имеет двойную изоляцию

Перфоратор оснащен предохранительной муфтой, которая защищает оператора и инструмент при блокировании оснастки в материале

Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов

Инструмент оснащен управляющей электроникой, которая дает возможность регулировки рабочей скорости и плавного начала работы

Перфоратор снабжен двумя обрезиненными рукоятками - для лучшего захвата и удобной работы

Для более комфортного пользования, инструмент оснащен системой гашения вибрации

Функция поворота долота - для удобства работы

Быстросменный патрон БЗП для цилиндрических сверл в комплекте

Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200 - это трехрежимный электроинструмент профессионального класса. Данную модель можно включать в незаземленные розетки, за счет того, что инструмент имеет двойную изоляцию. Инструмент оснащен управляющей электроникой, которая дает возможность регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Оптимальный диапазон сверления в бетоне 8-16 мм.