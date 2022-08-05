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Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
    Арт. Х1436
    5.0
    1
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200

      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1436
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200 - это трехрежимный электроинструмент профессионального класса. Данную модель можно включать в незаземленные розетки, за счет того, что инструмент имеет двойную изоляцию. Инструмент оснащен управляющей электроникой, которая дает возможность регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Оптимальный диапазон сверления в бетоне 8-16 мм.

        Преимущества

        • Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления
        • Простота управления. Перфоратор оснащен широкой, фиксируемой в положении старт, клавишей пуска, с помощью которой можно регулировать рабочую скорость и количество ударов
        • Три режима. Данная модель имеет три режима работы: сверление, бурение и долбление. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе инструмента
        • Быстрая смена оснастки. Патрон SDS-Plus перфоратора Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200 - для быстрой замены оснастки
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Ограничение глубины сверления. Регулируемый ограничитель глубины перфоратора удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря тому, что инструмент имеет двойную изоляцию
        • Перфоратор оснащен предохранительной муфтой, которая защищает оператора и инструмент при блокировании оснастки в материале
        • Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
        • Инструмент оснащен управляющей электроникой, которая дает возможность регулировки рабочей скорости и плавного начала работы
        • Перфоратор снабжен двумя обрезиненными рукоятками - для лучшего захвата и удобной работы
        • Для более комфортного пользования, инструмент оснащен системой гашения вибрации
        • Функция поворота долота - для удобства работы
        • Быстросменный патрон БЗП для цилиндрических сверл в комплекте