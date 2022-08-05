Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200
Арт. Х1436
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200 - это трехрежимный электроинструмент профессионального класса. Данную модель можно включать в незаземленные розетки, за счет того, что инструмент имеет двойную изоляцию. Инструмент оснащен управляющей электроникой, которая дает возможность регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Оптимальный диапазон сверления в бетоне 8-16 мм.
Преимущества
- Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления
- Простота управления. Перфоратор оснащен широкой, фиксируемой в положении старт, клавишей пуска, с помощью которой можно регулировать рабочую скорость и количество ударов
- Три режима. Данная модель имеет три режима работы: сверление, бурение и долбление. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе инструмента
- Быстрая смена оснастки. Патрон SDS-Plus перфоратора Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200 - для быстрой замены оснастки
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Ограничение глубины сверления. Регулируемый ограничитель глубины перфоратора удобен при сверлении несквозных отверстий
- Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря тому, что инструмент имеет двойную изоляцию
- Перфоратор оснащен предохранительной муфтой, которая защищает оператора и инструмент при блокировании оснастки в материале
- Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
- Инструмент оснащен управляющей электроникой, которая дает возможность регулировки рабочей скорости и плавного начала работы
- Перфоратор снабжен двумя обрезиненными рукоятками - для лучшего захвата и удобной работы
- Для более комфортного пользования, инструмент оснащен системой гашения вибрации
- Функция поворота долота - для удобства работы
- Быстросменный патрон БЗП для цилиндрических сверл в комплекте