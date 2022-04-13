Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки

Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму

Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления

Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура

Длинный электрический кабель, 4 м. - для свободного передвижения

Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы

Поворотный щеткодержатель, одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв.