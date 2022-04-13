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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
4.5
2
22 550 ₽
28 410 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
    Арт. Х143356
    4.5
    2
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж

      • -5 860 ₽
      22 550 ₽
      28 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143356
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -5 860 ₽
      22 550 ₽
      28 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму
        • Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления
        • Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура
        • Длинный электрический кабель, 4 м. - для свободного передвижения
        • Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы
        • Поворотный щеткодержатель, одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки 