Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, 880 Вт, 3.2 Дж
Арт. Х143356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв.
Преимущества
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму
- Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления
- Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура
- Длинный электрический кабель, 4 м. - для свободного передвижения
- Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы
- Поворотный щеткодержатель, одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки