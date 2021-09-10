Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
3.8
11
34 530 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
    Арт. Х14369
    3.8
    11
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж

      34 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х14369
      3.8
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      34 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Леска для триммера Stihl 00009302335, круг, 2 мм, 15 м
      290 ₽
      4.5
      Леска для триммера Stihl 00009302335, круг, 2 мм, 15 м
      Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
      190 ₽
      5.0
      Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
      Масло полусинтетическое Patriot Super Active 2T 850030596, 0.946 л
      750 ₽
      Масло полусинтетическое Patriot Super Active 2T 850030596, 0.946 л
      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      559 ₽
      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      Зубило DeWalt DT6802-QZ, SDS+, 250х20 мм
      429 ₽
      640 ₽
      Зубило DeWalt DT6802-QZ, SDS+, 250х20 мм
      • -211 ₽
      Зубило DeWalt DT6803-QZ, SDS+, 40x200 мм
      690 ₽
      Зубило DeWalt DT6803-QZ, SDS+, 40x200 мм
      Пика Makita D-08713 (SDS-Plus, 250 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Пика Makita D-08713 (SDS-Plus, 250 мм)
      Смотреть
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Нет в наличии
      5.0
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Смотреть
      Электроды МР-3 АРС 4мм (5кг)
      Нет в наличии
      4.5
      Электроды МР-3 АРС 4мм (5кг)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инструмент имеет Г-образную форму, за счет которой вес перфоратора  распределен равномерно. Благодаря этому работа с ним становится более долгой и эффективной. Может работать также в режиме долбления. Оптимально подходит для многократного сверления, например, при установке проводов. Благодаря системе Vibration controlвибрация снижена на 20%, что позволяет работать дольше обычного. Шарнирное крепление провода для предотвращения разрывов обеспечивает безопасную работу.

        Преимущества

        • Три режима работы (сверление с ударом, без удара и режим долбления)
        • Сменный патрон
        • Быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Предохранительная муфта
        • Регулировка числа оборотов
        • Редуктор выдерживает большие нагрузки для передачи крутящего момента без износа
        • Удар передается не на сверло, а на весь зажим - для более долгого срока службы инструмента
        • Г-образное исполнение - для сбалансированного распределения веса
        • Блокировка вращения для долбления
        • Блокировка удара при сверлении в древесине и металле