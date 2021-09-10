Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж
Арт. Х14369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.6
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Наличие подсветки
|Нет
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- Инструмент имеет Г-образную форму, за счет которой вес перфоратора распределен равномерно. Благодаря этому работа с ним становится более долгой и эффективной. Может работать также в режиме долбления. Оптимально подходит для многократного сверления, например, при установке проводов. Благодаря системе Vibration controlвибрация снижена на 20%, что позволяет работать дольше обычного. Шарнирное крепление провода для предотвращения разрывов обеспечивает безопасную работу.
Преимущества
- Три режима работы (сверление с ударом, без удара и режим долбления)
- Сменный патрон
- Быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки
- Наличие реверса
- Предохранительная муфта
- Регулировка числа оборотов
- Редуктор выдерживает большие нагрузки для передачи крутящего момента без износа
- Удар передается не на сверло, а на весь зажим - для более долгого срока службы инструмента
- Г-образное исполнение - для сбалансированного распределения веса
- Блокировка вращения для долбления
- Блокировка удара при сверлении в древесине и металле