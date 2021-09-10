Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000, 800 Вт, 3,1 Дж

Преимущества

Три режима работы (сверление с ударом, без удара и режим долбления)

Сменный патрон

Быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки

Наличие реверса

Предохранительная муфта

Регулировка числа оборотов

Редуктор выдерживает большие нагрузки для передачи крутящего момента без износа

Удар передается не на сверло, а на весь зажим - для более долгого срока службы инструмента

Г-образное исполнение - для сбалансированного распределения веса

Блокировка вращения для долбления

Блокировка удара при сверлении в древесине и металле

Инструмент имеет Г-образную форму, за счет которой вес перфоратора распределен равномерно. Благодаря этому работа с ним становится более долгой и эффективной. Может работать также в режиме долбления. Оптимально подходит для многократного сверления, например, при установке проводов. Благодаря системе Vibration controlвибрация снижена на 20%, что позволяет работать дольше обычного. Шарнирное крепление провода для предотвращения разрывов обеспечивает безопасную работу.