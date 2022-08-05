Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3000 0.611.24A.006, 800 Вт, 3,1 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus

3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление

Виброзащита

Предохранительная муфта - для защиты оператора и самого инструмента

Инструмент поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки

Перфораторы Bosch GBH 3000 0.611.24A.006 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Патрон системы SDS-Plus позволяет быстро менять рабочую оснастку и обеспечивает надежное крепление буров. Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура и оберегает пользователя от травм. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.