Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3000 0.611.24A.006, 800 Вт, 3,1 Дж
Арт. Х14370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфораторы Bosch GBH 3000 0.611.24A.006 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Патрон системы SDS-Plus позволяет быстро менять рабочую оснастку и обеспечивает надежное крепление буров. Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура и оберегает пользователя от травм. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Патрон SDS-plus
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- Виброзащита
- Предохранительная муфта - для защиты оператора и самого инструмента
- Инструмент поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки