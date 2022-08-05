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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3000 0.611.24A.006, 800 Вт, 3,1 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3000 0.611.24A.006, 800 Вт, 3,1 Дж
    Арт. Х14370
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3000 0.611.24A.006, 800 Вт, 3,1 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3000 0.611.24A.006, 800 Вт, 3,1 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14370
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перфораторы Bosch GBH 3000 0.611.24A.006 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Патрон системы SDS-Plus позволяет быстро менять рабочую оснастку и обеспечивает надежное крепление буров. Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура и оберегает пользователя от травм. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus
        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
        • Виброзащита
        • Предохранительная муфта - для защиты оператора и самого инструмента
        • Инструмент поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки