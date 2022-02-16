Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
Арт. Х143183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.7
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100 - инструмент, оснащенный системой гашения вибрации. Он способен работать в трех режимах: сверление с ударом и без удара и долбление. Высокая прочность инструмента благодаря алюминиевому корпусу редуктора. С помощью функции реверса можно достать застрявший в материале инструмент. Система Vibration Control снижает уровень вибрации, что способствует более долгой работе с перфоратором. Корпус редуктора выполненный из алюминия обеспечивает более надежную эксплуатацию инструмента.
Преимущества
- Более быстрое сверление - на 30%
- Реверс
- Компактность конструкции
- Возможен выбор числа оборотов в зависимости от вида работ
- Предохранительная муфта
- Три режима работы (сверление с ударом и без удара, долбление)
- Быстрая замена патрона
- Поворотная дополнительная ручка - для более удобной работы