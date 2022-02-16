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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
3.7
14
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
    Арт. Х143183
    3.7
    14
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143183
      3.7
      14

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100 - инструмент, оснащенный системой гашения вибрации. Он способен работать в трех режимах: сверление с ударом и без удара и долбление. Высокая прочность инструмента благодаря алюминиевому корпусу редуктора. С помощью функции реверса можно достать застрявший в материале инструмент. Система Vibration Control снижает уровень вибрации, что способствует более долгой работе с перфоратором. Корпус редуктора выполненный из алюминия обеспечивает более надежную эксплуатацию инструмента.

        Преимущества

        • Более быстрое сверление - на 30%
        • Реверс
        • Компактность конструкции
        • Возможен выбор числа оборотов в зависимости от вида работ
        • Предохранительная муфта
        • Три режима работы (сверление с ударом и без удара, долбление)
        • Быстрая замена патрона
        • Поворотная дополнительная ручка - для более удобной работы