Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100, 900 Вт, 4,2 Дж

Преимущества

Более быстрое сверление - на 30%

Реверс

Компактность конструкции

Возможен выбор числа оборотов в зависимости от вида работ

Предохранительная муфта

Три режима работы (сверление с ударом и без удара, долбление)

Быстрая замена патрона

Поворотная дополнительная ручка - для более удобной работы

Перфоратор Bosch GBH 4-32 DFR 0.611.332.100 - инструмент, оснащенный системой гашения вибрации. Он способен работать в трех режимах: сверление с ударом и без удара и долбление. Высокая прочность инструмента благодаря алюминиевому корпусу редуктора. С помощью функции реверса можно достать застрявший в материале инструмент. Система Vibration Control снижает уровень вибрации, что способствует более долгой работе с перфоратором. Корпус редуктора выполненный из алюминия обеспечивает более надежную эксплуатацию инструмента.