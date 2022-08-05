Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж

Преимущества

Комфортная эксплуатация. Задняя рукоятка перфоратора Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008 оснащена резиновой накладкой, что обеспечивает надежный хват и удобную эксплуатацию инструмента

Эффективная работа. Перфоратор может функционировать в двух режимах - для более эффективной работы

Прочный металлический корпус - для долгого срока службы

Система Vario-Lock - фиксация зубила в 12 позициях

Простая замена угольных щеток за счет сервисной крышки

Электронный контроль постоянного числа оборотов

Сервисный дисплей

Режим форсированной мощности

Предохранительная муфта

Регулировочное колесо - для выбора числа оборотов

Перфоратор Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008 оснащен системой Vario-Lock с фиксацией зубила в 12 позициях. Перфоратор имеет прочный металлический корпус. Шарнирное крепление кабеля позволяет избежать обрыва кабеля. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежную и комфортную работу с инструментом.