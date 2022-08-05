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Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
    Арт. Х143128
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж

    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. Х143128
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Мощность, Вт
    		1050
    Сила удара, Дж
    		5.9
    Тип хвостовика
    		SDS-Max
    Количество режимов
    		2
    Макс. диаметр сверления бетона буром, мм
    		55
    Вес, кг
    		5.8
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Перфоратор Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008 оснащен системой Vario-Lock с фиксацией зубила в 12 позициях. Перфоратор имеет прочный металлический корпус. Шарнирное крепление кабеля позволяет избежать обрыва кабеля. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежную и комфортную работу с инструментом.

      Преимущества

      • Комфортная эксплуатация. Задняя рукоятка перфоратора Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008 оснащена резиновой накладкой, что обеспечивает надежный хват и удобную эксплуатацию инструмента
      • Эффективная работа. Перфоратор может функционировать в двух режимах - для более эффективной работы
      • Прочный металлический корпус - для долгого срока службы
      • Система Vario-Lock - фиксация зубила в 12 позициях
      • Простая замена угольных щеток за счет сервисной крышки
      • Электронный контроль постоянного числа оборотов
      • Сервисный дисплей
      • Режим форсированной мощности
      • Предохранительная муфта
      • Регулировочное колесо - для выбора числа оборотов