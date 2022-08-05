Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
Арт. Х143128
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1050
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Сила удара, Дж
|5.9
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Тип хвостовика
|SDS-Max
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Количество режимов
|2
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Макс. диаметр сверления бетона буром, мм
|55
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Вес, кг
|5.8
- Перфоратор Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008 оснащен системой Vario-Lock с фиксацией зубила в 12 позициях. Перфоратор имеет прочный металлический корпус. Шарнирное крепление кабеля позволяет избежать обрыва кабеля. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежную и комфортную работу с инструментом.
Преимущества
- Комфортная эксплуатация. Задняя рукоятка перфоратора Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008 оснащена резиновой накладкой, что обеспечивает надежный хват и удобную эксплуатацию инструмента
- Эффективная работа. Перфоратор может функционировать в двух режимах - для более эффективной работы
- Прочный металлический корпус - для долгого срока службы
- Система Vario-Lock - фиксация зубила в 12 позициях
- Простая замена угольных щеток за счет сервисной крышки
- Электронный контроль постоянного числа оборотов
- Сервисный дисплей
- Режим форсированной мощности
- Предохранительная муфта
- Регулировочное колесо - для выбора числа оборотов