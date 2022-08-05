Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
Арт. Х143287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. С помощью данного перфоратора можно делать отверстия полыми сверлильными коронками в бетоне диаметром до 90мм. Система Vibration Control снижает уровень вибрации - для неутомительной работы.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки. Патрон системы SDS-max comfort обеспечивает быструю и легкую смену оснастки одной рукой. Система Vario Lock для фиксации зубила в 12 положениях
- Удобство эксплуатации. Перфоратор оснащен фиксатором выключателя - для продолжительной работы
- Простое управление. Число оборотов и частоту ударов можно регулировать при помощи удобного колесика на корпусе перфоратора Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000
- Сервисный дисплей
- Режим Turbo Power - еще большая мощность для повышения производительности
- Индикатор режима ожидания
- Шарнирное крепление кабеля - для предотвращения разрывов
- Система Constant Electronic - поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой
- Предохранительная муфта
- Система Vibration-Control
- Два режима работы (сверление с ударом и долбление)