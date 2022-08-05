Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102

Преимущества

Быстрая смена оснастки. Патрон системы SDS-max comfort обеспечивает быструю и легкую смену оснастки одной рукой. Система Vario Lock для фиксации зубила в 12 положениях

Удобство эксплуатации. Перфоратор оснащен фиксатором выключателя - для продолжительной работы

Простое управление. Число оборотов и частоту ударов можно регулировать при помощи удобного колесика на корпусе перфоратора Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000

Сервисный дисплей

Режим Turbo Power - еще большая мощность для повышения производительности

Индикатор режима ожидания

Шарнирное крепление кабеля - для предотвращения разрывов

Система Constant Electronic - поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой

Предохранительная муфта

Система Vibration-Control

Два режима работы (сверление с ударом и долбление)

Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. С помощью данного перфоратора можно делать отверстия полыми сверлильными коронками в бетоне диаметром до 90мм. Система Vibration Control снижает уровень вибрации - для неутомительной работы.