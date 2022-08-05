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Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
    Арт. Х143287
    5.0
    1
    Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
    Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
    Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
    Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
    Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
    Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
    Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
      Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
      Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
      Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
      Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
      Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
      Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
      Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102

      Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102

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      Нет в наличии
      Арт. Х143287
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. С помощью данного перфоратора можно делать отверстия полыми сверлильными коронками в бетоне диаметром до 90мм. Система Vibration Control снижает уровень вибрации - для неутомительной работы.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки. Патрон системы SDS-max comfort обеспечивает быструю и легкую смену оснастки одной рукой. Система Vario Lock для фиксации зубила в 12 положениях
        • Удобство эксплуатации. Перфоратор оснащен фиксатором выключателя - для продолжительной работы
        • Простое управление. Число оборотов и частоту ударов можно регулировать при помощи удобного колесика на корпусе перфоратора Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000
        • Сервисный дисплей
        • Режим Turbo Power - еще большая мощность для повышения производительности
        • Индикатор режима ожидания
        • Шарнирное крепление кабеля - для предотвращения разрывов
        • Система Constant Electronic - поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой
        • Предохранительная муфта
        • Система Vibration-Control
        • Два режима работы (сверление с ударом и долбление)