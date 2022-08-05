Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж

Преимущества

Эргономичная рукоятка. Рукоятка с изолированной поверхностью и демпфером вибраций не только удобна, но и обеспечивает дополнительную защиту оператора

Удобный переключатель режимов. Устанавливается в двух положениях: сверление с ударом; долбление, Vario-Lock (для изменения вращения зубила). Возможна фиксация переключателя в режиме долбления

Легкая регулировка. Колесико предварительной установки числа оборотов/числа ударов находится прямо на рукоятке

Патрон SDS-max

Энергия единичного удара до 15 Дж

Чрезвычайно компактный дизайн с утопленным в корпус включателем

Электронная система стабилизации выбранных параметров Constant Elektronic

Предохранительная муфта - остановка инструмента в случае заклинивания

Режим Turbo Power - максимальная производительность при долблении с энергией единичного удара до 15 Дж

Перфоратор Bosch GBH 7-46 DE с патроном SDS-max 0.611.263.708 - мощный профессиональный инструмент. Благодаря управляющей электронике, можно выбрать необходимое количество оборотов. Прорезиненные рукоятки делают работу максимально удобной. Для повышения производительности имеется режим Turbo Power, увеличивающий мощность инструмента.