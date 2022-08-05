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Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
    Арт. Х14346
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж

      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14346
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 7-46 DE с патроном SDS-max 0.611.263.708 - мощный профессиональный инструмент. Благодаря управляющей электронике, можно выбрать необходимое количество оборотов. Прорезиненные рукоятки делают работу максимально удобной. Для повышения производительности имеется режим Turbo Power, увеличивающий мощность инструмента.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка. Рукоятка с изолированной поверхностью и демпфером вибраций не только удобна, но и обеспечивает дополнительную защиту оператора
        • Удобный переключатель режимов. Устанавливается в двух положениях: сверление с ударом; долбление, Vario-Lock (для изменения вращения зубила). Возможна фиксация переключателя в режиме долбления
        • Легкая регулировка. Колесико предварительной установки числа оборотов/числа ударов находится прямо на рукоятке
        • Патрон SDS-max
        • Энергия единичного удара до 15 Дж
        • Чрезвычайно компактный дизайн с утопленным в корпус включателем
        • Электронная система стабилизации выбранных параметров Constant Elektronic
        • Предохранительная муфта - остановка инструмента в случае заклинивания
        • Режим Turbo Power - максимальная производительность при долблении с энергией единичного удара до 15 Дж