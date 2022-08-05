Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 7-46 DE 0.611.263.708, 1350 Вт, 9,3 Дж
Арт. Х14346
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|8
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 7-46 DE с патроном SDS-max 0.611.263.708 - мощный профессиональный инструмент. Благодаря управляющей электронике, можно выбрать необходимое количество оборотов. Прорезиненные рукоятки делают работу максимально удобной. Для повышения производительности имеется режим Turbo Power, увеличивающий мощность инструмента.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка. Рукоятка с изолированной поверхностью и демпфером вибраций не только удобна, но и обеспечивает дополнительную защиту оператора
- Удобный переключатель режимов. Устанавливается в двух положениях: сверление с ударом; долбление, Vario-Lock (для изменения вращения зубила). Возможна фиксация переключателя в режиме долбления
- Легкая регулировка. Колесико предварительной установки числа оборотов/числа ударов находится прямо на рукоятке
- Патрон SDS-max
- Энергия единичного удара до 15 Дж
- Чрезвычайно компактный дизайн с утопленным в корпус включателем
- Электронная система стабилизации выбранных параметров Constant Elektronic
- Предохранительная муфта - остановка инструмента в случае заклинивания
- Режим Turbo Power - максимальная производительность при долблении с энергией единичного удара до 15 Дж