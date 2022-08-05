Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch UNEO 0.603.952.020, 0,5 Дж
Арт. Х143656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|900
- Аккумуляторный перфоратор Bosch UNEO 0.603.952.020 имеет три режима работы: сверление, ударное сверление, заворачивание шурупов. Перфоратор оснащен новой системой хвостовика SDS-Quick - более износоустойчивого и долговечного, чем SDS-plus. Высокая производительность достигается за счет литий-ионного аккумулятора. Перфоратор оборудован электронной системой, с помощью которой возможна регулировка частоты вращения.
Преимущества
- Комфортая эксплуатация. Перфоратор оснащен индикатором направления вращения - для комфортной эксплуатации
- Экономия времени и сил. Хвостовик SDS-Quick обеспечивает быструю и легкую замену сверл и насадок-бит
- Удобство управления. С помощью удобного переключателя можно легко выбрать один из трёх режимов работы аккумуляторного перфоратора Bosch UNEO 0.603.952.020
- Прорезиненная рукоятка
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти
- Компактные размеры и малый вес
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Два режима работы
- Реверс
- Электронная регулировка частоты вращения
- Индикатор заряда аккумулятора
- Пневматический ударный механизм
- Литий-ионный аккумулятор
- Блокировка удара