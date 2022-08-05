Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch UNEO 0.603.952.020, 0,5 Дж

Преимущества

Комфортая эксплуатация. Перфоратор оснащен индикатором направления вращения - для комфортной эксплуатации

Экономия времени и сил. Хвостовик SDS-Quick обеспечивает быструю и легкую замену сверл и насадок-бит

Удобство управления. С помощью удобного переключателя можно легко выбрать один из трёх режимов работы аккумуляторного перфоратора Bosch UNEO 0.603.952.020

Прорезиненная рукоятка

Отсутствие саморазряда и эффекта памяти

Компактные размеры и малый вес

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) обеспечивает долгий срок службы инструмента

Два режима работы

Реверс

Электронная регулировка частоты вращения

Индикатор заряда аккумулятора

Пневматический ударный механизм

Литий-ионный аккумулятор

Блокировка удара

Аккумуляторный перфоратор Bosch UNEO 0.603.952.020 имеет три режима работы: сверление, ударное сверление, заворачивание шурупов. Перфоратор оснащен новой системой хвостовика SDS-Quick - более износоустойчивого и долговечного, чем SDS-plus. Высокая производительность достигается за счет литий-ионного аккумулятора. Перфоратор оборудован электронной системой, с помощью которой возможна регулировка частоты вращения.