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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch UNEO 0.603.952.020, 0,5 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch UNEO 0.603.952.020, 0,5 Дж
    Арт. Х143656
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch UNEO 0.603.952.020, 0,5 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch UNEO 0.603.952.020, 0,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143656
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch UNEO 0.603.952.020 имеет три режима работы: сверление, ударное сверление, заворачивание шурупов. Перфоратор оснащен новой системой хвостовика SDS-Quick - более износоустойчивого и долговечного, чем SDS-plus. Высокая производительность достигается за счет литий-ионного аккумулятора. Перфоратор оборудован электронной системой, с помощью которой возможна регулировка частоты вращения.

        Преимущества

        • Комфортая эксплуатация. Перфоратор оснащен индикатором направления вращения - для комфортной эксплуатации
        • Экономия времени и сил. Хвостовик SDS-Quick обеспечивает быструю и легкую замену сверл и насадок-бит
        • Удобство управления. С помощью удобного переключателя можно легко выбрать один из трёх режимов работы аккумуляторного перфоратора Bosch UNEO 0.603.952.020
        • Прорезиненная рукоятка
        • Отсутствие саморазряда и эффекта памяти
        • Компактные размеры и малый вес
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Два режима работы
        • Реверс
        • Электронная регулировка частоты вращения
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Пневматический ударный механизм
        • Литий-ионный аккумулятор
        • Блокировка удара