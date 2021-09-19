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Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
5.0
2
8 590 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Арт. О00000003939
5.0
2
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж

Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж

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8 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003939
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
2.8
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор CROWN CT18108 BMC предназначен для сверления отверстий в различных материалах и выполнения демонтажных работ. Наличие 3 режимов работы: сверление, сверление с ударом и удар обеспечивает функциональность инструмента. Удобство работы достигается благодаря дополнительной рукоятке и системе виброзащиты. Высокая мощность двигателя отвечает за эффективность работы. Перфоратор поставляется в кейсе, за счет чего повышает удобство и хранения и транспортировки.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Воздушное охлаждение для надежности CROWN CT18108 BMC
    • Нескользящее покрытие рукоятки для надежного хвата
    • Дополнительная рукоятка для удобства работы
    • Питание от бытовой сети 220В
    • Патрон SDS+ для простой смены оснастки