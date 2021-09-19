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Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж
Арт. О00000003939
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор CROWN CT18108 BMC предназначен для сверления отверстий в различных материалах и выполнения демонтажных работ. Наличие 3 режимов работы: сверление, сверление с ударом и удар обеспечивает функциональность инструмента. Удобство работы достигается благодаря дополнительной рукоятке и системе виброзащиты. Высокая мощность двигателя отвечает за эффективность работы. Перфоратор поставляется в кейсе, за счет чего повышает удобство и хранения и транспортировки.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Воздушное охлаждение для надежности CROWN CT18108 BMC
- Нескользящее покрытие рукоятки для надежного хвата
- Дополнительная рукоятка для удобства работы
- Питание от бытовой сети 220В
- Патрон SDS+ для простой смены оснастки