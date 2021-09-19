Перфоратор SDS-Plus Crown CT18108 BMC, 800 Вт, 3.4 Дж

Перфоратор CROWN CT18108 BMC предназначен для сверления отверстий в различных материалах и выполнения демонтажных работ. Наличие 3 режимов работы: сверление, сверление с ударом и удар обеспечивает функциональность инструмента. Удобство работы достигается благодаря дополнительной рукоятке и системе виброзащиты. Высокая мощность двигателя отвечает за эффективность работы. Перфоратор поставляется в кейсе, за счет чего повышает удобство и хранения и транспортировки.

Преимущества