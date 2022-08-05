Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
    Арт. Х1432775
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1432775
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25013 KV - это надёжный инструмент с низким уровнем вибрации. Он имеет 2 режима сверления и 1 режим долбления, выбрать один из которых можно с помощью переключателя на корпусе. Патрон SDS-plus позволяет быстро менять насадки, что значительно экономит время. Удобная рукоятка с резиновым покрытием обеспечивает надёжный хват инструмента.

        Преимущества

        • Экономия времени. Инструмент оснащён быстрозажимным патроном SDS-Plus для быстрой смены насадок
        • Долгий срок службы. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что значительно увеличивает срок службы перфоратора
        • Удобное хранение. Внизу рукоятки есть специальное отверстие, которое позволяет хранить перфоратор DeWalt D 25013 KV в подвешенном состоянии
        • Простота управления. Перфоратор оснащен широкой клавишей "Пуск", с помощью которой можно регулировать рабочую скорость и количество ударов
        • Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка удобной формы приятна на ощупь и обеспечивает надежный хват и удержание инструмента для точного контроля за рабочим процессом
        • 3 режима. Выбор одного из 3 режимов работы перфоратора осуществляется с помощью удобного переключателя
        • Комфортная работа. Рукоятка изделия имеет резиновую накладку, что предотвращает соскальзывание руки во время работы
        • Предохранительная муфта
        • Работает с деревом, пластиком, металлом
        • Низкий уровень вибраций
        • Длина сетевого кабеля - 4 м
        • Электронная регулировка скорости
        • Улучшенная защита от пыли
        • Сверление отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4-22 мм
        • Блокировка вращения для легких долбежных работ