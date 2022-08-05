Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж

Преимущества

Экономия времени. Инструмент оснащён быстрозажимным патроном SDS-Plus для быстрой смены насадок

Долгий срок службы. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что значительно увеличивает срок службы перфоратора

Удобное хранение. Внизу рукоятки есть специальное отверстие, которое позволяет хранить перфоратор DeWalt D 25013 KV в подвешенном состоянии

Простота управления. Перфоратор оснащен широкой клавишей "Пуск", с помощью которой можно регулировать рабочую скорость и количество ударов

Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка удобной формы приятна на ощупь и обеспечивает надежный хват и удержание инструмента для точного контроля за рабочим процессом

3 режима. Выбор одного из 3 режимов работы перфоратора осуществляется с помощью удобного переключателя

Комфортная работа. Рукоятка изделия имеет резиновую накладку, что предотвращает соскальзывание руки во время работы

Предохранительная муфта

Работает с деревом, пластиком, металлом

Низкий уровень вибраций

Длина сетевого кабеля - 4 м

Электронная регулировка скорости

Улучшенная защита от пыли

Сверление отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4-22 мм

Блокировка вращения для легких долбежных работ

Перфоратор DeWalt D 25013 KV - это надёжный инструмент с низким уровнем вибрации. Он имеет 2 режима сверления и 1 режим долбления, выбрать один из которых можно с помощью переключателя на корпусе. Патрон SDS-plus позволяет быстро менять насадки, что значительно экономит время. Удобная рукоятка с резиновым покрытием обеспечивает надёжный хват инструмента.