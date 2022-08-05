Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25013 KV, 650 Вт, 1,8 Дж
Арт. Х1432775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25013 KV - это надёжный инструмент с низким уровнем вибрации. Он имеет 2 режима сверления и 1 режим долбления, выбрать один из которых можно с помощью переключателя на корпусе. Патрон SDS-plus позволяет быстро менять насадки, что значительно экономит время. Удобная рукоятка с резиновым покрытием обеспечивает надёжный хват инструмента.
Преимущества
- Экономия времени. Инструмент оснащён быстрозажимным патроном SDS-Plus для быстрой смены насадок
- Долгий срок службы. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что значительно увеличивает срок службы перфоратора
- Удобное хранение. Внизу рукоятки есть специальное отверстие, которое позволяет хранить перфоратор DeWalt D 25013 KV в подвешенном состоянии
- Простота управления. Перфоратор оснащен широкой клавишей "Пуск", с помощью которой можно регулировать рабочую скорость и количество ударов
- Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка удобной формы приятна на ощупь и обеспечивает надежный хват и удержание инструмента для точного контроля за рабочим процессом
- 3 режима. Выбор одного из 3 режимов работы перфоратора осуществляется с помощью удобного переключателя
- Комфортная работа. Рукоятка изделия имеет резиновую накладку, что предотвращает соскальзывание руки во время работы
- Предохранительная муфта
- Работает с деревом, пластиком, металлом
- Низкий уровень вибраций
- Длина сетевого кабеля - 4 м
- Электронная регулировка скорости
- Улучшенная защита от пыли
- Сверление отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4-22 мм
- Блокировка вращения для легких долбежных работ