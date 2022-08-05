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Перфоратор DeWalt D 25013K
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор DeWalt D 25013K
    Арт. Х143218
    5.0
    1
    Перфоратор DeWalt D 25013K
    Перфоратор DeWalt D 25013K
    Перфоратор DeWalt D 25013K
    Перфоратор DeWalt D 25013K
    Перфоратор DeWalt D 25013K
      Перфоратор DeWalt D 25013K
      Перфоратор DeWalt D 25013K
      Перфоратор DeWalt D 25013K
      Перфоратор DeWalt D 25013K
      Перфоратор DeWalt D 25013K

      Перфоратор DeWalt D 25013K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143218
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25013 K - профессиональный инструмент мощностью 650 Вт, предназначенный для непродолжительных долбежных и сверлильных работ. В перфораторе реализовано три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Есть электронная регулировка числа оборотов. Механическая муфта защищает оператора от обратного удара при заклинивании сверла в материале. В комплекте предусмотрен кейс для удобной переноски.

        Преимущества

        • Удобная работа. Рукоятка перфоратора DeWalt D 25013 K имеет резиновую накладку для предотвращения соскальзывания руки
        • Больше точности. Дополнительная рукоятка перфоратора обрезинена, обеспечивает удобный захват и дополнительный контроль инструмента
        • Быстрая смена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки
        • Наличие обратного вращения. Функция реверса незаменима при заклинивании бура или сверла в материале
        • Компактные габариты
        • Механическая муфта для защиты от обратного удара
        • Электронная регулировка оборотов
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • В комплекте предусмотрен кейс для удобной транспортировки
        • Одинаковые показатели мощности при сверлении в прямом и обратном режимах