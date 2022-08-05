Перфоратор DeWalt D 25013K
Арт. Х143218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25013 K - профессиональный инструмент мощностью 650 Вт, предназначенный для непродолжительных долбежных и сверлильных работ. В перфораторе реализовано три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Есть электронная регулировка числа оборотов. Механическая муфта защищает оператора от обратного удара при заклинивании сверла в материале. В комплекте предусмотрен кейс для удобной переноски.
Преимущества
- Удобная работа. Рукоятка перфоратора DeWalt D 25013 K имеет резиновую накладку для предотвращения соскальзывания руки
- Больше точности. Дополнительная рукоятка перфоратора обрезинена, обеспечивает удобный захват и дополнительный контроль инструмента
- Быстрая смена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки
- Наличие обратного вращения. Функция реверса незаменима при заклинивании бура или сверла в материале
- Компактные габариты
- Механическая муфта для защиты от обратного удара
- Электронная регулировка оборотов
- Низкий уровень вибрации и шума
- В комплекте предусмотрен кейс для удобной транспортировки
- Одинаковые показатели мощности при сверлении в прямом и обратном режимах