Перфоратор DeWalt D 25013K

Преимущества

Удобная работа. Рукоятка перфоратора DeWalt D 25013 K имеет резиновую накладку для предотвращения соскальзывания руки

Больше точности. Дополнительная рукоятка перфоратора обрезинена, обеспечивает удобный захват и дополнительный контроль инструмента

Быстрая смена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки

Наличие обратного вращения. Функция реверса незаменима при заклинивании бура или сверла в материале

Компактные габариты

Механическая муфта для защиты от обратного удара

Электронная регулировка оборотов

Низкий уровень вибрации и шума

В комплекте предусмотрен кейс для удобной транспортировки

Одинаковые показатели мощности при сверлении в прямом и обратном режимах

Перфоратор DeWalt D 25013 K - профессиональный инструмент мощностью 650 Вт, предназначенный для непродолжительных долбежных и сверлильных работ. В перфораторе реализовано три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Есть электронная регулировка числа оборотов. Механическая муфта защищает оператора от обратного удара при заклинивании сверла в материале. В комплекте предусмотрен кейс для удобной переноски.