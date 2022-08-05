Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж

Преимущества

Простое управление. Можно выбрать необходимый режим работы с помощью удобного переключателя

Надежность. Задняя рукоятка перфоратораDeWalt D 25103 K оснащена упором, который предотвращает соскальзывание руки

Удобство хранения. Основная рукоятка инструмента оснащена кольцом, с помощью которого можно подвесить перфоратор

Блокировка вращения

Отключение удара

Реверс

Защита глаз пользователя за счет специального дизайна воздуходувов

Встроенная предохранительная муфта

Усовершенствованная система уплотнений обеспечивает долгий срок службы инструмента

Большой ударный механизм - для более высокой производительности

Три режима работы - сверление, ударное сверление и долбление

Перфоратор DeWalt D 25103 K имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Предохранительная муфта обеспечивает защиту оператора и инструмента при заклинивании бура. Выставить нужную частоту вращения можно с помощью регулировочного колесика. Перфоратор имеет высокую производительность за счет большого ударного механизма.