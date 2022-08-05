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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Арт. Х14347
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х14347
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25103 K имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Предохранительная муфта обеспечивает защиту оператора и инструмента при заклинивании бура. Выставить нужную частоту вращения можно с помощью регулировочного колесика. Перфоратор имеет высокую производительность за счет большого ударного механизма.

        Преимущества

        • Простое управление. Можно выбрать необходимый режим работы с помощью удобного переключателя
        • Надежность. Задняя рукоятка перфоратораDeWalt D 25103 K оснащена упором, который предотвращает соскальзывание руки
        • Удобство хранения. Основная рукоятка инструмента оснащена кольцом, с помощью которого можно подвесить перфоратор
        • Блокировка вращения
        • Отключение удара
        • Реверс
        • Защита глаз пользователя за счет специального дизайна воздуходувов
        • Встроенная предохранительная муфта
        • Усовершенствованная система уплотнений обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Большой ударный механизм - для более высокой производительности
        • Три режима работы - сверление, ударное сверление и долбление