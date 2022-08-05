Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103K, 780 Вт, 3 Дж
Арт. Х14347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25103 K имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Предохранительная муфта обеспечивает защиту оператора и инструмента при заклинивании бура. Выставить нужную частоту вращения можно с помощью регулировочного колесика. Перфоратор имеет высокую производительность за счет большого ударного механизма.
Преимущества
- Простое управление. Можно выбрать необходимый режим работы с помощью удобного переключателя
- Надежность. Задняя рукоятка перфоратораDeWalt D 25103 K оснащена упором, который предотвращает соскальзывание руки
- Удобство хранения. Основная рукоятка инструмента оснащена кольцом, с помощью которого можно подвесить перфоратор
- Блокировка вращения
- Отключение удара
- Реверс
- Защита глаз пользователя за счет специального дизайна воздуходувов
- Встроенная предохранительная муфта
- Усовершенствованная система уплотнений обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Большой ударный механизм - для более высокой производительности
- Три режима работы - сверление, ударное сверление и долбление