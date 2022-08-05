Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25123K, 800 Вт, 3,4 Дж
Арт. Х143240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25123 K - инструмент мощностью 800 Вт, который применяется для работы с бетоном и кирпичом сверлами диаметром 4 - 26 мм. Имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Оснащен электронной регулировкой скорости вращения бура. Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура и оберегает пользователя от травм. Специальная система воздуховодов защищает глаза пользователя от пыли.
Преимущества
- Комфортная работа. Прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25123 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом
- Универсальность. С помощью удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы: сверление, сверление с ударом или долбление
- Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора
- Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 65 мм
- Возможно отключение удара - для сверления дерева, металла, керамики и заворачивания саморезов
- Возможность блокировки вращения - для легких долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке
- Электронная регулировка скорости вращения бура - для комфортной работы
- Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура
- Обтекаемая форма корпуса - для удобной работы
- Система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента
- Специальный система воздуховодов - для защиты глаз пользователя от пыли