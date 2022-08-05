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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж
    Арт. Х143241
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143241
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25124 K - инструмент мощностью 800 Вт, применяется для работы в бетоне и кирпиче сверлами диаметром 4 - 26 мм. Инструмент имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Дрель оснащена электронной регулировкой скорости вращения бура. Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура и защищает пользователя от травм. Возможность быстрой замены SDS-Plus патрона на кулачковый позволяет быстро настроить перфоратор для сверления дерева, металла, керамики и заворачивания саморезов.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25124 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом
        • Универсальность. С помощью удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы: сверление, сверление с ударом или долбление
        • Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора
        • Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 65 мм
        • Возможно отключение удара - для сверления дерева, металла, керамики и заворачивания саморезов
        • Возможность блокировки вращения - для легких долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке
        • Большой 22 мм ударный механизм с энергией удара 3.4 Дж (EPTA 05/2009)
        • Электронная регулировка скорости вращения бура
        • Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура
        • Система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента
        • Специальная система воздуховодов - для защиты глаз пользователя от пыли