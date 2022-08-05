Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25124K, 800 Вт, 2,8 Дж

Преимущества

Комфортная работа. Прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25124 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом

Универсальность. С помощью удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы: сверление, сверление с ударом или долбление

Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора

Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 65 мм

Возможно отключение удара - для сверления дерева, металла, керамики и заворачивания саморезов

Возможность блокировки вращения - для легких долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке

Большой 22 мм ударный механизм с энергией удара 3.4 Дж (EPTA 05/2009)

Электронная регулировка скорости вращения бура

Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура

Система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента

Специальная система воздуховодов - для защиты глаз пользователя от пыли

Перфоратор DeWalt D 25124 K - инструмент мощностью 800 Вт, применяется для работы в бетоне и кирпиче сверлами диаметром 4 - 26 мм. Инструмент имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Дрель оснащена электронной регулировкой скорости вращения бура. Встроенная предохранительная муфта исключает заклинивание бура и защищает пользователя от травм. Возможность быстрой замены SDS-Plus патрона на кулачковый позволяет быстро настроить перфоратор для сверления дерева, металла, керамики и заворачивания саморезов.